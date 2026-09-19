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Cultura

"Leonardo Favio, nadie puede olvidarlo" puede conseguirse el domingo 20 con Página/12

El universo de un artista condensado en un libro

La biografía del cineasta y cantante escrita por Norberto Galasso se resignifica después de la muerte del historiador, en una nueva edición ampliada.

Por Silvina Pachelo
Leonardo Favio
Leonardo Favio Archivo -

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