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El equipo del cuestionado Vojvoda se impuso ante Sarmiento de Junín
Liga Profesional: Racing volvió a sonreír en el Cilindro de Avellaneda
Con un presente complicado, el local ganó con goles de Escudero, Maravilla Martínez y Rodríguez; Marabel marcó para la visita.
19 de septiembre de 2026 - 02:14
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Torneo Clausura.
Racing se reencontró con la victoria ante su gente.
JUAN MANUEL BAEZ
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