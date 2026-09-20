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Alternativa para Alemania se impuso en Mecklemburgo-Antepomerania
Alemania: La ultraderecha gana otra elección regional y la izquierda se impone en Berlín
El partido del canciller conservador Friedrich Merz quedó fuera del Parlamento en un estado nororiental, en lo que representa el peor resultado de su historia. La izquierda ganó en la capital.
20 de septiembre de 2026 - 22:29
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Die Linke Elif Eralp
Elif Eralp, de la izquierda, ganó en Berlín; Alice Weidel es la líder de AfD.
AFP
Temas en esta nota:
Alemania
ultraderecha
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