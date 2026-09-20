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Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 20 de septiembre

En las efemérides del 20 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Jean Sibelius murió el 20 de septiembre de 1957. AFP. AFP via Getty Images

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