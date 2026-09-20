El primer mandatario provincial se suma a las críticas al Presupuesto 2027 desde Córdoba
Llaryora cuestionó los recortes en discapacidad impulsados por Nación y pidió al Congreso que no los apruebe
El gobernador cordobés rechazó en sus redes sociales los cambios planteados en el Presupuesto 2027: “Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de Discapacidad no son negociables”. También advirtió que si el Estado se retira de sus obligaciones con el sector podría haber un “colapso prestacional”.