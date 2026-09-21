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Fin de semana con gran movimiento turístico en la provincia
Córdoba: el Día de la Primavera movilizó a 320 mil personas y generó un impacto económico de $42 mil millones
Embalse y Potrero de Garay, lugares donde se concentraron los festejos, alcanzaron una ocupación hotelera del 100%. En Villa Carlos Paz ese índice llegó al 65%.
21 de septiembre de 2026 - 12:58
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Vista aérea del festejo realizado en Embalse.
gobierno de córdoba
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Córdoba
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