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Fin de semana con gran movimiento turístico en la provincia

Córdoba: el Día de la Primavera movilizó a 320 mil personas y generó un impacto económico de $42 mil millones

Embalse y Potrero de Garay, lugares donde se concentraron los festejos, alcanzaron una ocupación hotelera del 100%. En Villa Carlos Paz ese índice llegó al 65%.

Vista aérea del festejo realizado en Embalse. gobierno de córdoba

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