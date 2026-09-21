El pueblo Pilagá lleva a Casación la lucha por la verdad sobre Rincón Bomba
La Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se habilite un Juicio por la Verdad sobre la masacre perpetrada por fuerzas del Estado en Rincón Bomba, Formosa. La organización reclama que la Justicia Penal reconstruya los hechos, determine las responsabilidades y reconozca una historia de violencia estatal que durante décadas permaneció silenciada.