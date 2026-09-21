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El País

Granja Tres Arroyos, el despido de 700 trabajadores y un efecto en cadena en el pueblo

“Es una bomba neutrónica en medio de la provincia”

El drama de una comunidad tras los despidos en la principal empresa avícola en Capitán Sarmiento. Ollas populares, entregas de mercadería, el efecto en un municipio libertario y el estado de alerta.

Alejandra Dandan
Por Alejandra Dandan
700 Despidos en Granja tres Arroyos (Capitan Sarmiento, provincia de Buenos Aires)
700 despidos en Granja Tres Arroyos. Adrian Perez

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