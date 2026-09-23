Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
"Es desesperante", insistió Sergio Iraeta
“¡Aplaudan, por favor!”: el secretario de Agricultura volvió a reclamarle entusiasmo al campo
El funcionario recordó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires la baja de retenciones anunciada por Javier Milei y sostuvo que el Gobierno coincide “en los hechos” con la agenda del sector.
23 de septiembre de 2026 - 00:41
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Capturas de Video
Últimas Noticias
Más problemas para Spagnuolo
Nadia Beller declara este miércoles en la causa de las coimas en Andis
En su primer día en Nueva York, la agenda del presidente argentino estuvo consignada por los pasos del norte
Milei en la ONU, oda a Trump sin abrazo ni foto
Proyecto de reparación social y justicia distributiva
Máximo Kirchner propone crear un impuesto a las transferencias de capital al exterior
Islas Malvinas
La “buena conexión” de Trump y Burnham
Exclusivo para
La dimensión humana del industricidio
La voz de los trabajadores: el Congreso se hizo eco de los despidos y la crisis
Por
Laura Vales
Alex Karp --CEO de la empresa-- dijo que así se controlarían sus riesgos
Palantir nacionalizar los laboratorios de IA
Asamblea General de la ONU y la disputa por las islas
Trump habló de Malvinas con el premier británico y dejó a Milei esperando la foto
De ex convicto a novelista y cineasta
Festival de San Sebastián: la “serie negra” de José Giovanni
Por
Luciano Monteagudo
El País
Más problemas para Spagnuolo
Nadia Beller declara este miércoles en la causa de las coimas en Andis
En su primer día en Nueva York, la agenda del presidente argentino estuvo consignada por los pasos del norte
Milei en la ONU, oda a Trump sin abrazo ni foto
Proyecto de reparación social y justicia distributiva
Máximo Kirchner propone crear un impuesto a las transferencias de capital al exterior
Islas Malvinas
La “buena conexión” de Trump y Burnham
Economía
Los industriales no logran que el Gobierno entienda la crisis sectorial
La UIA admite que Milei puede perder la elección
Por
Leandro Renou
Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses
Provincias exploran alternativas ante la mora
Una empresa del grupo Techint, liderado por Paolo Rocca
Tecpetrol enumeró los problemas del gobierno de Milei
El FMI en Buenos Aires
El riesgo país, en alza
Sociedad
Ataques y respaldos a la jueza que declaró inconstitucional la baja en la edad de punibilidad
“Es un acto de estricto apego a derecho”
Por
Santiago Brunetto
Ocurrió en un micro mientras regresaban de un viaje escolar
Conmoción en Perú por una agresión sexual en manada a un chico de 16 años
Alex Karp --CEO de la empresa-- dijo que así se controlarían sus riesgos
Palantir nacionalizar los laboratorios de IA
En la Asamblea de la ONU insistió en rechazar cualquier “esquema globalista de control”
Trump quiere que nadie se interponga en el camino de la IA
Por
Pablo Esteban
Deportes
El Xeneize recibió una multa económica
La AFA falló a favor de Boca y desestimó el reclamo de Vélez por Copa Argentina
Derrotaron a Chile en sus respectivas finales
Una sana costumbre: oro para Las Leonas y Los Leones en los Suramericanos Santa Fe 2026
En el Apertura y Clausura 2027 las semifinales serán en cancha neutral
Cambios para los torneos Apertura y Clausura 2027
Cambios para recibir a Burkina Faso y Benín
La AFA modificó la fecha de la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi