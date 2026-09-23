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El País

El giro del exfanático de Margaret Thatcher

De ni nombrarlas a centrar su discurso en Malvinas: el archivo que delata a Milei

En sus dos presentaciones anteriores ante la ONU el Presidente había esquivado el tema de la soberanía, que ahora colocó en el centro de la agenda de su Gobierno.

CHARLY TRIBALLEAU. AFP

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