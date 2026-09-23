Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 23 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 23 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 23 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 23 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 23 de septiembre de 2026
-1min
MIRÁ
Portada
50 Años del Golpe
Presentaron un libro en el que escriben dos condenados
Los libertarios armaron un acto en Congreso para blanquear a los represores
Cecilia Pando, que fue una de las invitadas estelares, celebró que ahora el Congreso les permita contar su historia, a diferencia de lo que pasaba durante el kirchnerismo.
Por
Luciana Bertoia
23 de septiembre de 2026 - 15:36
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Cecilia Pando con Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal
Redes Sociales
Últimas Noticias
Estrena este fin de semana en el cine Gaumont
“Soy ella”, un documental sobre los infinitos mundos de La Kalo
Por
Alejandro Dramis
Recitales, fiestas, cursos, libros y más
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
La muerte de Samuel Sofía
Denuncian negligencia médica contra bebé intersex
Por
Stanley Luna
El giro del exfanático de Margaret Thatcher
De ni nombrarlas a centrar su discurso en Malvinas: el archivo que delata a Milei
Exclusivo para
Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses
Provincias exploran alternativas ante la mora
De ex convicto a novelista y cineasta
Festival de San Sebastián: la “serie negra” de José Giovanni
Por
Luciano Monteagudo
La medida fue criticada por ambientalistas
Los 40 pingüinos abandonados en el ex Aquarium Mar del Plata fueron trasladados a un bioparque en Río Negro
En la Asamblea de la ONU insistió en rechazar cualquier “esquema globalista de control”
Trump quiere que nadie se interponga en el camino de la IA
Por
Pablo Esteban
El País
El giro del exfanático de Margaret Thatcher
De ni nombrarlas a centrar su discurso en Malvinas: el archivo que delata a Milei
Naciones Unidas
Malvinas, Trump, Israel e Inteligencia Artificial: las principales frases del discurso de Milei
Presentaron un libro en el que escriben dos condenados
Los libertarios armaron un acto en Congreso para blanquear a los represores
Por
Luciana Bertoia
Lucha de clases
Por
Rocco Carbone
Economía
1,6 por ciento
Aumento por debajo de la inflación para los jubilados
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 23 de septiembre de 2026
Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses
Provincias exploran alternativas ante la mora
Se llevan casi 15 por ciento del salario promedio
Servicios esenciales en alza
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Para 2027
Patentes: la Ciudad anunció rebajas y exenciones para los autos de más de 20 años
Interpol emitió un alerta internacional para dar con su paradero
Italia: buscan a un argentino desaparecido en Roma
En terapia intermedia
Tras el choque en una estación de servicio, Pity Álvarez fue internado en el Hospital Tornú
Sube el termómetro
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 23 de septiembre
Deportes
"Se cruzó un límite"
Pierre Gasly denunció amenazas por la maniobra con Franco Colapinto en Madring
El itinerario de campeones
Con el nuevo anuncio de AFA, en 2027 el fútbol argentino disputará 8 copas
A 13 días del partido despedida
Agenda de la Selección: venta de entradas, anuncios de Scaloni y la llegada de Messi
El jueves va contra el NBA G-League United
Intercontinental de básquet: Boca arrancó con un triunfo