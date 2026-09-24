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Buenos Aires|12
Alak firmó un acuerdo de cooperación con un gigante chino del sector logístico
Avanza la transformación del Aeropuerto de La Plata
En Shangai, el intendente platense suscribió un memorandum con Xiamen ITC, una de las 500 empresas más grandes del mundo. Así, el proyecto presentado la semana pasada empieza a tomar forma.
24 de septiembre de 2026 - 14:41
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El intendente de La Plata de gira por China.
Prensa
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