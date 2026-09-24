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Director de “Eramos tan flacos”, que se estrena este jueves
Carlos Castro: “En esa época, nosotros no teníamos referentes”
El documental, que rescata imágenes de la vida estudiantil platense en los años 90, fue premiado como mejor película en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires.
Castro concibió, con imágenes de archivo, un film sobre la educación pública y la militancia.
guadalupe lombardo
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