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Rosario|12

CIUDAD. Despertó la causa por la estafa millonaria de una financiera

En busca del dinero que cruzó la peatonal

Por el vaciamiento de Ciag SRL, declararon en Fiscalía dos empleados jerárquicos de Rosental Inversiones. Los damnificados esperan imputaciones que no llegan

Córdoba y Corrientes, la city rosarina. Imagen Web

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Polémica por el nuevo régimen juvenil

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Economía

1,6 por ciento

Aumento por debajo de la inflación para los jubilados

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 23 de septiembre de 2026

Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses

Provincias exploran alternativas ante la mora

Se llevan casi 15 por ciento del salario promedio

Servicios esenciales en alza

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

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Venta ilegal de fauna

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