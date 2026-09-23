Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Por la denuncia de una árbitra

Echaron a un técnico argentino de la liga estadounidense por sexismo y abuso físico

Federico Higuaín, hermano del “Pipita”, dirigía la Reserva del Columbus Crew. El club anunció su desvinculación tras un episodio ocurrido durante un partido.

Federico HIguaín X Columbus Crew

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

UNIVERSIDAD. Coad propondrá un paro por tiempo indeterminado en el plenario de Conadu

El ajuste universitario agotó la paciencia

Nuevas provocaciones en Nueva York y responden desde Brasilia

Boulos volvió a cruzar a Milei tras sus ataques a Lula en la ONU: “Nadie quiere comer carne de burro por aquí”

Por Federico Pita
Por la denuncia de una árbitra

Echaron a un técnico argentino de la liga estadounidense por sexismo y abuso físico

PROVINCIA. Un informe privado analiza el endeudamiento en dólares de Santa Fe

Vencimientos concentrados y riesgo cambiario

Por Ignacio Cagliero

Exclusivo para

Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses

Provincias exploran alternativas ante la mora

De ex convicto a novelista y cineasta

Festival de San Sebastián: la “serie negra” de José Giovanni

Por Luciano Monteagudo
La medida fue criticada por ambientalistas

Los 40 pingüinos abandonados en el ex Aquarium Mar del Plata fueron trasladados a un bioparque en Río Negro

En la Asamblea de la ONU insistió en rechazar cualquier “esquema globalista de control”

Trump quiere que nadie se interponga en el camino de la IA

Por Pablo Esteban

El País

"Milei no respeta la lucha por la soberanía"

Veteranos de Malvinas denunciaron que el Gobierno retiró una bandera que flameó en las islas en el Operativo Cóndor

El giro del exfanático de Margaret Thatcher

De ni nombrarlas a centrar su discurso en Malvinas: el archivo que delata a Milei

Naciones Unidas

Malvinas, Trump, Israel e Inteligencia Artificial: las principales frases del discurso de Milei

Presentaron un libro en el que escriben dos condenados

Los libertarios armaron un acto en Congreso para blanquear a los represores

Por Luciana Bertoia

Economía

1,6 por ciento

Aumento por debajo de la inflación para los jubilados

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 23 de septiembre de 2026

Tasas que parten del 10% anual y plazos que llegan a los 120 meses

Provincias exploran alternativas ante la mora

Se llevan casi 15 por ciento del salario promedio

Servicios esenciales en alza

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Marcelo Mindlin se reunió con un alto funcionario de Agricultura de Brasil para analizar el mercado regional de urea

Para 2027

Patentes: la Ciudad anunció rebajas y exenciones para los autos de más de 20 años

Interpol emitió un alerta internacional para dar con su paradero

Italia: buscan a un argentino desaparecido en Roma

En terapia intermedia

Tras el choque en una estación de servicio, Pity Álvarez fue internado en el Hospital Tornú

Deportes

Por la denuncia de una árbitra

Echaron a un técnico argentino de la liga estadounidense por sexismo y abuso físico

"Se cruzó un límite"

Pierre Gasly denunció amenazas por la maniobra con Franco Colapinto en Madring

El itinerario de campeones

Con el nuevo anuncio de AFA, en 2027 el fútbol argentino disputará 8 copas

A 13 días del partido despedida

Agenda de la Selección: venta de entradas, anuncios de Scaloni y la llegada de Messi