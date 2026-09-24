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Buenos Aires|12

Antes del ingreso del Presupuesto

Casi todas las triubus de la Legislatura buscan un acuerdo interbloques para llegar en orden a diciembre

Sergio Berni organizó un encuentro que convocó a los popes de los bloques de Diputados y el Senado. Reelecciones, Justicia y la agenda de los partidos, sobre la mesa.

Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires Alejandro Dichiara, presidente de la cámara baja, fue uno de los articuladores del almuerzo en La Plata. Prensa

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