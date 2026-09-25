Las juventudes apoyan los procesos igualitarios y de justicia social
Berlín giró a la izquierda: claves de un resultado histórico
La foto de Elif Eralp, la abogada e hija de refugiados turcos que ganó en Berlín este domingo, dio la vuelta al mundo. Die Linke (La izquierda) se impuso en la capital alemana por el 26% de los votos y con la mayoría de los sufragios de la juventud. Las 12 habló con Valeria Vegh Weis, abogada penalista y criminóloga argentina que vive en Alemania desde hace años y con Frederic Schnatterer, periodista alemán.