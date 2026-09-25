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El canciller Abbas Araqchi avisó que Irán "no renunciará a sus derechos soberanos”
Irán presentó a EE.UU. un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días
“Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente, y el tránsito marítimo usual restablecido en siete días”, declaró Araqchi en la sede de la ONU en Nueva York.
25 de septiembre de 2026 - 23:56
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Abbas Araqchi tuvo una reunión el martes con el enviado estadounidense Steve Witkoff
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