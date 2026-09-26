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Deportes

La final puede ser protagonizada por ambos argentinos

Alex Barrena y Facundo Mena avanzaron a las semifinales del Challenger de Buenos Aires

Los dos ganaron con autoridad sus encuentros de cuartos de final.

Baena viene cumpliendo una buena semana. Prensa Buenos Aires Challlenger

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