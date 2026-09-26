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El flagelo parece afectar al 45 por ciento de la población
“Milei nos en bolas ante un capitalismo salvaje”: la dura crítica al aumento de la pobreza y la indigencia
El diputado nacional Germán Martínez advirtió que “el dato consolida cuantitativamente una situación que todos sabemos que viene de hace tiempo”.
26 de septiembre de 2026 - 16:25
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Pobreza e indigencia
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