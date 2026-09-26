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Radio 750

El flagelo parece afectar al 45 por ciento de la población

“Milei nos en bolas ante un capitalismo salvaje”: la dura crítica al aumento de la pobreza y la indigencia

El diputado nacional Germán Martínez advirtió que “el dato consolida cuantitativamente una situación que todos sabemos que viene de hace tiempo”.

Las escenas que se ven en la zona céntrica. REDES SOCIEDAD

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