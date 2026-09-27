El gobernador también habilitó un tramo de la Circunvalación de la zona y apuntó contra Nación: “Estas obras las tendría que hacer el país con las retenciones que se llevan”
Llaryora encabezó el desfile por los 159 años de Villa María ante más de 40 mil personas
El gobernador acompañó al intendente Eduardo Accastello en el tradicional festejo, en el que participaron más de 250 instituciones, escuelas, organizaciones sociales y fuerzas de seguridad participaron del desfile. Además, anunció aportes de $5 millones para cada institución de la ciudad. Accastello rechazó los cambios en Zona Fría.