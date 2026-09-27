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Con audacia y pasión el presidente de Brasil copa la agenda electoral

Lula defiende a la Virgen y ataca a la ludopatía

En un escenario de empate técnico de cara a la primera vuelta del 4 de octubre el mandatario prohibe las apuestas en línea y defiende a la Virgen de Aparecida.

Caravana electoral de Lula por el centro de San Pablo. MIGUEL SCHINCARIOL. AFP

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