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Rosario|12
ESPECTACULOS. El estreno de la élícula "Su propio infierno"
Abismo de color y sensación de telaraña
La nueva experiencia sensorial del director de Drive presenta a una joven que busca a su padre en una distopía de colores terroríficos.
Una película que combina terror, ciencia ficción y fantasía.
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