El Archivo de la Memoria entregó el legajo prontuarial a una sobreviviente de la dictadura

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Reparación histórica

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Julia García recibió esta información casi 52 años después de su detención durante el terrorismo de Estado.

Julia fue detenida en junio de 1975 Gentileza

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