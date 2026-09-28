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Con financiamiento 100% municipal
Lanús gobierno continúa con las obras del plan de pavimentación en el distrito
28 de septiembre de 2026 - 18:14
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Continúan las obras de infraestructura en el distrito.
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