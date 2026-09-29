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Córdoba|12
Fecha Fifa con impacto social
Con más de 8.000 chicos en las tribunas, la Selección Argentina vuelve a Córdoba para enfrentar a Bolivia
El cruce de este miércoles a las 21 en el Estadio Kempes tendrá un marco especial: niños de clubes sociales ocuparán la platea alta como parte del programa “Del Club al Kempes”.
29 de septiembre de 2026 - 19:25
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Estadio Mario Alberto Kempes, escenario del partido entre las selecciones de Argentina y Bolivia.
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