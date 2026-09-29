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Demolerán la librería Zivals por el nuevo subte

Los dueños piden alternativas que permitan su continuidad y eviten la demolición. Les dicen que quizá los muden o acaso se puedan quedar.

Zivals resiste la expropiación con desalojo. Sandra Cartasso

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