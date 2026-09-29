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Radio 750

Hasta un 35 por ciento del valor final

El costo energético repercute cada vez más en el precio de los productos

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtieron por la falta de políticas estatales en el sector productivo.

Carolina Camps

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