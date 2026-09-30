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Sociedad

Última jornada de declaraciones en el juicio por Maradona

Leopoldo Luque ensayó un último argumento de defensa

El neurocirujano indicó que sabía que no lo favorecía atender a Maradona y que no lo hizo por la fama ni el dinero, sino porque “lo amaba”.

El doctor Leopoldo Luque juega sus últimas cartas. NOTICIAS ARGENTINAS

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