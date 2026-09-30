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Legislatura bonaerense
La Cámara de Diputados aprobó el paquete de proyectos para enfrentar el endeudamiento
Se trata de cuatro textos que seguirán su camino en el Senado. También se aprobó una ley para evitar casos de mala praxis.
30 de septiembre de 2026 - 00:01
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