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Perdió 1,46 kilómetros cuadrados de superficie

El glaciar Perito Moreno sufrió un retroceso histórico

Glaciar Perito Moreno
Glaciar Perito Moreno Glaciar Perito Moreno AFP -

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