Bolsonaro se bajó del debate presidencial

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Sao Paulo, SP. 08/24/2026 - 2026 Elections - Flavio Bolsonaro, the presidential candidate for the PL party, during a meeting of the board of directors of the Federation of Industries of the State of Sao Paulo (FIESP), on Paulista Avenue, in the central region of Sao Paulo, this Monday, August 24, 2026.(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Brazil Photo Press) INTERNATIONAL (Photo by Marina Uezima / Brazil Photo Press via AFP)
Flavio Bolsonaro AFP. Brazil Photo Press via AFP

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