Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Deportes
Los emotivos mensajes de la Scaloneta
El especial regalo de los jugadores de la Selección Argentina para Messi en su despedida
El astro rosarino disputará el martes su último partido con la camiseta celeste y blanca. Sus compañeros le dedicaron sentidas palabras.
01 de octubre de 2026 - 22:17
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Capturas de Video
Temas en esta nota:
Lionel Messi
Selección Argentina
Últimas Noticias
El Gobierno presentó un proyecto de presupuesto para el 2027 basado en el ajuste
El primer ministro de Francia convocó un gabinete de crisis por la creciente protesta estudiantil
Movilización en repudio a los jueces de la Corte
“No hay que dejarlos caminar por la calle”
Viajaron a Francia con la comitiva oficial
Los jueces que Milei escogió para salir a buscar inversiones
Por
Luciana Bertoia
Había sido detenido por lesiones contra ella
Detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre
Exclusivo para
Deterior de la distribución del ingreso en el segundo trimestre
Creció el índice de desigualdad
La Justicia de Nueva York cerró la investigación contra Hayden Davis
La criptoestafa LIBRA, impune también en Nueva York
Según números de la Casa del Encuentro
Femicidios en Argentina: se reportaron 192 víctimas en lo que va del año
Tras el fallo de la Corte
La pelea por la Ley de Tierras vuelve a las calles: convocan a una nueva marcha para cuando sesione Diputados
El País
Movilización en repudio a los jueces de la Corte
“No hay que dejarlos caminar por la calle”
Viajaron a Francia con la comitiva oficial
Los jueces que Milei escogió para salir a buscar inversiones
Por
Luciana Bertoia
Sergio Uñac recibió a dirigentes de todo el país
Encuentro peronista en San Juan para discutir una alternativa al ajuste libertario
Será el 8 de octubre
La CGT anunció una marcha en defensa de la industria nacional
Economía
Luciani, el fiscal que encabezó la persecución a CFK
De local en IDEA
Por
Mara Pedrazzoli
Advertencia del FMI
Crecimiento para pocos
Un informe de la UBA muestra un cambio de tendencia fuerte
Golpe a la batalla cultural: la gente ahora pide más Estado
Por
Leandro Renou
Deterior de la distribución del ingreso en el segundo trimestre
Creció el índice de desigualdad
Sociedad
Había sido detenido por lesiones contra ella
Detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre
Entrevista a María González Veracruz, Secretaria de Digitalización e IA del gobierno español
“No resignarnos a que la IA piense solo en inglés”
Por
Julián Varsavsky
Una conexión inédita con Europa
De Rosario a Madrid: la nueva aerolínea que operará en Argentina
Según números de la Casa del Encuentro
Femicidios en Argentina: se reportaron 192 víctimas en lo que va del año
Deportes
Sin Cristiano Ronaldo, en cortocircuito con el DT Jorge Jesus
Nations League: Portugal se llevó otra victoria frente a Dinamarca
Los emotivos mensajes de la Scaloneta
El especial regalo de los jugadores de la Selección Argentina para Messi en su despedida
Por el conflicto en Medio Oriente se corre en el circuito de Sepang
Fórmula 1: Todo listo para el GP de Bahréin en Malasia
A días de jugar su último partido con la Selección
Es oficial: Messi compró el Eldense, club de la segunda división de España