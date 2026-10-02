Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Contratapa
La psicología prostibularia del poder
EFE -
Últimas Noticias
La exposición de Rubén Romano en Chivilcoy
Planos de la realidad que conviven
Por
Omar Alfonzo
La dinámica del consumo
Cae la recaudación del IVA
Filba
Claire Keegan: “Las mujeres son personas de segunda clase”
Por
Silvina Friera
La Intendencia envió al Concejo el proyecto para regular las plataformas de transporte
Uber en Rosario: buscan legalizarlo en dos semanas
Exclusivo para
Un hito más en la historia aeroespacial
Fue lanzado con éxito el primer nanosatélite universitario argentino
Por
Pablo Esteban
“No se puede descuidar a las pymes”
Patricia Bullrich espera una reelección del “proyecto” libertario, aunque advirtió por la economía partida
La picante respuesta de su compañero de Alpine
Colapinto habló del incidente con Gasly y Norris: “Un error simple con consecuencias grandes”
El volante está sancionado por los incidentes en la final ante España
AFA apeló la sanción a Paredes: pidió que sea de tres partidos
El País
La Justicia de Nueva York cerró la investigación contra Hayden Davis
La criptoestafa LIBRA, impune también en Nueva York
Milei se reunió y fotografió con 13 mandatarios aliados
Las negociaciones con los gobernadores llegaron hasta París
Por
Melisa Molina
Tras el fallo de la Corte
La pelea por la Ley de Tierras vuelve a las calles: convocan a una nueva marcha para cuando sesione Diputados
Un decreto no puede derogar una ley (y la Corte lo sabe)
Por
Roberto Gargarella, Laura Clérico y Raúl Gustavo Ferreyra
Economía
La dinámica del consumo
Cae la recaudación del IVA
Milei y Caputo en la "Argentina Week" de París
Riesgo ’27, en el menú inversor
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 1 de octubre de 2026
Charlas en los pasillos del Coloquio de IDEA
“El modelo no derrama”
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Entrevista a María González Veracruz, Secretaria de Digitalización e IA del gobierno español
“No resignarnos a que la IA piense solo en inglés”
Por
Julián Varsavsky
Una conexión inédita con Europa
De Rosario a Madrid: la nueva aerolínea que operará en Argentina
Según números de la Casa del Encuentro
Femicidios en Argentina: se reportaron 192 víctimas en lo que va del año
Aprietes ilegales de las agencias de cobranza
Presentan un proyecto de ley para frenar el hostigamiento a los deudores morosos
Deportes
Por el conflicto en Medio Oriente se corre en el circuito de Sepang
Fórmula 1: Todo listo para el GP de Bahréin en Malasia
A días de jugar su último partido con la Selección
Es oficial: Messi compró el Eldense, club de la segunda división de España
En un complicado partido ante el neerlandés Van de Zandschulp
ATP 500 de Beijing: el estreno fue con triunfo para Fran Cerúndolo
Los nuevos jugadores, con sus más y sus menos, dieron la talla del momento
Una selección nueva con las ideas de siempre
Por
Daniel Guiñazú