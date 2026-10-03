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Deportes

Fran eliminó al checo Mensik

Cerúndolo sumó otro gran triunfo

El N° 1 de Argentina avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Beijing.

Fran Cerúndolo bajó a un top ten en China. @ATPTour_ES

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