Claudio Contardi apeló su condena por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi

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La Cámara de Casación previamente había confirmado la condena, aunque redujo la pena a dieciocho años y seis meses de prisión.
03 de octubre de 2026 - 13:07
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Claudio Contardi
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Temas en esta nota:
Abuso sexual
Condena
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