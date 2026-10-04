“Un destino sudamericano”, el flamante libro de Sylvia Iparraguirre sobre Borges.
A cuarenta años de su muerte, Jorge Luis Borges sigue siendo objeto y protagonista de libros y lecturas: una producción incesante para un escritor inagotable. En esta corriente se inscribe el ensayo que le dedicó Sylvia Iparraguirre combinando la lectura de toda una vida desde los 15 años, el hecho de haber sido su alumna en la UBA y de haberlo conocido más profundamente en lo personal. “Un destino sudamericano” propone revisitar al Borges anterior al de la consagración internacional, el joven criollista y vanguardista de los años ‘20 y ‘30 que venía a renovar para siempre la literatura argentina.