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Buenas noticias para la diva

Mirtha Legrand recibió el alta médica: esto dice el parte del Mater Dei

La conductora dejó el sanatorio acompañada por su familia y continuará la recuperación en su casa, con el objetivo de retomar sus actividades.

Mirtha Legrand recibió el alta médica en el Mater Dei. Prensa -

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