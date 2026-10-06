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Sociedad

De la guardia a la alta complejidad

Un sanatorio de Buenos Aires celebra 30 años y amplía su capacidad de atención de urgencias

La expansión de la guardia externa se suma a una estructura que incluye especialidades médicas, diagnóstico por imágenes, laboratorio, quirófanos e internación.

El Sanatorio de la Providencia amplió su guardia externa como parte de su crecimiento. gentileza

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