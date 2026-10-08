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Sociedad

Fue aprobada en el Senado y volverá a Diputados

Avanza la Ley Ema para prevenir la violencia sexual digital en las escuelas bonaerenses

El proyecto surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente que se quitó la vida en 2024 tras la viralización de imágenes íntimas sin consentimiento.

Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, e impulsora de la ley para combatir la violencia sexual digital en las escuelas. Gentileza -

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