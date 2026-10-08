El músico celebra tres décadas de "A un millón de años blues" en La Trastienda
Carca: “Me urge no quedarme quieto en un concepto”
Treinta años después, el cantante y guitarrista reivindica su decisión de no pertenecer al “rock sónico” de los ‘90, y haber salido con un segundo álbum que filtraba la música con la que se crío y la ponía a dialogar con elementos de una modernidad que también lo seducía. Y también resalta la importancia de la sorpresa, por lo cual no quiere anticipar nada de lo que sucederá en el show aniversario.