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Chile: aluvión por las fuertes lluvias arrastró autos y colectivos en Santiago
Varios vehículos fueron movidos por el impulso del agua a través de las calles en zonas residenciales de la capital trasandina. Hay más de 3 mil personas afectadas.
08 de octubre de 2026 - 23:40
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Una fuerte correntada arrastró autos y micros tras el desborde de un canal en Chile.
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