“Córdoba no va a ser rehén de ningún reclamo de ningún tipo”, aseguró el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros
La Policía provincial tendrá a cargo el control de tránsito durante la visita del Papa a la ciudad de Córdoba
El Ministerio de Seguridad provincial asumirá el control de los accesos, recorridos y perímetros más cercanos al Papa durante su llegada a la Capital. La medida surgió tras una medida de fuerza realizada por inspectores de tránsito municipales el pasado domingo, mientras había tres eventos masivos en simultáneo.