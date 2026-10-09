La semana de la moda en Paris: entre el lujo y los gases
La verdadera batalla de aura se juega en París
Frente al sentido común, tanto por derecha como por izquierda, de que los Gen Z tienen el cerebro frito y creen que ser libertario y timbero es la nueva rebeldía, las protestas masivas en Francia, movilizadas por adolescentes, en su mayoría, de clases populares, pusieron este relato entre signos de interrogación. En los últimos días, la semana de la moda de París se hizo entre gas lacrimógeno y el país se paralizó por los estudiantes secundarios, que se enfrentaron a la policía como quien sabe que no le queda nada que perder.