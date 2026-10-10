Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

El Guapo se impuso 2-0 al Globo y sigue en zona de clasificación

Torneo Clausura: Briasco aplicó la ley del ex y Barracas le ganó a Huracán

El extremo anotó los dos tantos para asegurar el triunfo de su equipo, ante un visitante que perdió después de tres triunfos.

Barracas vs Huracán Foto: FOTOBAIRES Fecha 12 Torneo Clausura Liga Profesional.
Briasco apenas celebró sus goles por su pasado en Huracán. FOTOBAIRES

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries

“La tierra no se vende, la tierra se defiende”

Por Euge Murillo
Calificó de increíble que ni él ni su país recibieran el galardón

Trump desacreditó a la ganadora del Premio Nobel de la Paz y al comité que la eligió

Las autoridades saudíes lo atribuyeron a los hutíes

Arabia Saudita: 12 personas murieron en un ataque contra el aeropuerto de Riad

Entretenida igualdad 2-2 entre santiagueños y platenses

Torneo Clausura: Empate a puro gol entre Central Córdoba y Estudiantes

Exclusivo para

La intervención de Chiqui Tapia posibilitó la transferencia

Rojo gestionó con la AFA y destrabó su llegada a Estudiantes

La ley de financiamiento universitario

El gobierno apeló, pero no frena la cautelar que lo obliga cumplir la ley

El ex NBA quiere hacer un negocio inmobiliario

La comunidad mapuche salió beneficiada por un fallo contra Manu Ginóbili por un terreno en Villa La Angostura

El presidente de Brasil se mostró confiado en remontar el resultado de la primera vuelta

Lula usa la motosierra de Milei para denunciar el ajuste que propone Bolsonaro

El País

Con la mirada puesta en las elecciones 2027

La Libertad Avanza dibuja su mapa de alianzas y estrategias en las provincias

Por
Analía Argento
Mantiene su posición de autonomía dentro de LLA

Una carta blanca presidencial para Patricia Bullrich

Por Werner Pertot
Encuentro en la Facultad de Periodismo de la UNLP

Gisela Marziotta pidió “organizar a la militancia para volver a tener un gobierno peronista en la Casa Rosada”

La ley de financiamiento universitario

El gobierno apeló, pero no frena la cautelar que lo obliga cumplir la ley

Economía

Las razones económicas de la Corte

Por Hernán Letcher
Milei, entre las presiones para entregar su plan y su ministro y los riesgos de jugarse un pleno

Caputo se hunde con la economía de los dos dígitos (de caída)

Por David Cufré
Escapada del 12 de octubre

Viajar cuesta más

El dólar volvió a bajar en la semana

El ancla bien clavada

Sociedad

El 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries

“La tierra no se vende, la tierra se defiende”

Por Euge Murillo
Horror en Pensilvania

Un hombre mató a ocho personas a tiros y se quitó la vida

Entró por la costa norteamericana del Golfo de México

El huracán Isaías deja al menos cuatro muertos en EEUU

A un año de la sanción que garantiza el financiamiento para las casas de estudio

Resistir para existir: las universidades marcharán por quinta vez para que el gobierno cumpla la Ley

Por Pablo Esteban

Deportes

El Guapo se impuso 2-0 al Globo y sigue en zona de clasificación

Torneo Clausura: Briasco aplicó la ley del ex y Barracas le ganó a Huracán

Entretenida igualdad 2-2 entre santiagueños y platenses

Torneo Clausura: Empate a puro gol entre Central Córdoba y Estudiantes

Desde la pole, Verstappen busca su primera victoria en Singapur

Un domingo para resetear la ilusión de Colapinto

Por Malva Marani
Colapinto fue uno de los nueve pilotos que abandonaron la carrera

Una Sprint caótica en Singapur

Por Malva Marani