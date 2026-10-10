Ucrania bombardeó una terminal petrolera rusa

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El ataque eleva la presión sobre el Kremlin y amenaza con desestabilizar los mercados globales, en un giro táctico de Kiev que traslada el costo económico de la guerra directamente al corazón de los recursos rusos.
10 de octubre de 2026 - 17:55
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El ataque fue en horas de las noche.
Agencia NA . NA
Temas en esta nota:
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