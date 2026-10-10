Un hombre mató a ocho personas a tiros y se quitó la vida

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10 de octubre de 2026 - 23:16
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Los bomberos limpian la sangre en el lugar de la masacre.
JEFF SWENSEN. Getty Images via AFP
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