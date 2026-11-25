Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Opens in new window
Portada
Brasil
Agregá
a
Se reportaron cambios en la coloración del agua y la muerte de peces y animales
Un estado de Brasil multó a una minera canadiense por contaminar los ríos
25 de noviembre de 2026 - 10:45
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Equipos ambientales identificaron el vertido de agua de color verdoso procedente del área de la minera hacia un afluente del río Jatobá
Redes Sociales
Temas en esta nota:
Brasil
Minería
Últimas Noticias
Se reportaron cambios en la coloración del agua y la muerte de peces y animales
Un estado de Brasil multó a una minera canadiense por contaminar los ríos
Sin subsidios
Pese a las protestas, Rodrigo Paz ratifica que el diésel boliviano se regirá por el precio internacional
Jornada primaveral
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de noviembre
Mes de la Afroargentinidad
El desafío de construir una nueva institucionalidad antirracista
Por
Nicolás Parodi
Exclusivo para
El texto reúne anotaciones de más de tres décadas
“El diario personal de Francisco”, un libro que revela los escritos del Papa
Por
Washington Uranga
El riesgo país se elevó a 1108 puntos. Dólar Banco Nación, a 1615 pesos
Presión alcista sobre el mercado cambiario
Santilli ante el Senado
Un informe de gestión plagado de evasivas e imprecisiones
Por
Eva Moreira
También contempla diez días por la muerte de cónyuge, padres o hijos
España amplía a 20 semanas el permiso por nacimiento y cuidados de los hijos
El País
El texto reúne anotaciones de más de tres décadas
“El diario personal de Francisco”, un libro que revela los escritos del Papa
Por
Washington Uranga
Desestima de raíz el planteo de Milei
La fiscalía dictaminó que la suspensión de la ley de Financiamiento Universitario es inconstitucional
Sesiones en simultáneo con movilización en la calle
Fiebre de jueves por la tarde en el Congreso: PASO en el Senado y Presupuesto, en Diputados
Por
Paula Marussich
Santilli ante el Senado
Un informe de gestión plagado de evasivas e imprecisiones
Por
Eva Moreira
Economía
El riesgo país se elevó a 1108 puntos. Dólar Banco Nación, a 1615 pesos
Presión alcista sobre el mercado cambiario
El ajuste de Milei para bajar la inflación mató la actividad y dejó vivos los precios
Fracasó el plan y la economía está en recesión
Por
Leandro Renou
El freno a la actividad convive con la volatilidad financiera ¿hasta cuándo?
La economía (i)real de Milei
Por
Bernarda Tinetti
Luego de nueve meses ininterrumpidos de caídas interanuales
Miden un repunte del consumo en octubre
Sociedad
Jornada primaveral
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de noviembre
Ampliaron la denuncia contra el Municipio
“No serán utilizados”: San Isidro devolvió más de 200 tratamientos para abortar
Una garrafa que explotó es la principal hipótesis
Explosión en Ezpeleta: murió un hombre que había resultado herido de gravedad
Deportes
Este miércoles juegan Italia vs. Corea del Sur
Copa Davis: República Checa ya está en semis
La notable marca de Ulises Saravia
Por
Osvaldo Arsenio
No le pierde pisada al líder Real Madrid, que despachó al PSV
Champions League: el Como de Paz y Perrone sumó otra victoria
La Fórmula 1 tendrá su anteúltima fecha en Lusail
Colapinto llega dulce a Qatar