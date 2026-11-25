El desafío de construir una nueva institucionalidad antirracista
El IV Seminario Internacional sobre Políticas Públicas y Afrodescendientes reunirá a especialistas de Brasil, España, Chile y Perú para debatir sobre el papel del Estado, la representación política y la construcción de políticas públicas orientadas a enfrentar el racismo y las desigualdades estructurales. En un escenario de retroceso de derechos, el encuentro propone pensar los desafíos de una institucionalidad antirracista de cara al próximo ciclo político.