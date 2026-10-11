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Los agravios al islam defendidos por Milei y el Departamento de Estado
Discursos de odio e interna de gobierno
Tras una denuncia penal del Centro Islámico, el Gordo Dan redobló la apuesta y recibió respaldos que ofenden a la comunidad y golpean a los Menem.
Milei, Gordo Dan-22/11/2024
Javier Milei y Daniel Parisini, pulgares arriba para los discursos de odio.
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Temas en esta nota:
discursos de odio
Javier Milei
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